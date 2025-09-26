Compensația pentru Data Scientist in United States la ExxonMobil variază de la $124K pe year pentru CL23 la $281K pe year pentru CL27. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $210K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ExxonMobil. Ultima actualizare: 9/26/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***