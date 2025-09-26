Director de Companii
ExxonMobil
ExxonMobil Designer de Produs Salarii

Compensația pentru Designer de Produs in United States la ExxonMobil totalizează $140K pe year pentru CL22. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $120K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ExxonMobil. Ultima actualizare: 9/26/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
CL22
$140K
$140K
$0
$0
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 4 Mai multe niveluri
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Designer de Produs at ExxonMobil in United States sits at a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the Designer de Produs role in United States is $120,000.

