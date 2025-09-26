Director de Companii
ExxonMobil
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Chimist

  • Toate salariile Inginer Chimist

ExxonMobil Inginer Chimist Salarii

Compensația pentru Inginer Chimist in United States la ExxonMobil variază de la $104K pe year pentru CL22 la $187K pe year pentru CL26. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $121K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ExxonMobil. Ultima actualizare: 9/26/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Vizualizează 4 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la ExxonMobil?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Chimist oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Process Engineer

Întrebări frecvente

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Inginer Chimist på ExxonMobil in United States ligger på en årlig total ersättning på $187,333. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ExxonMobil för Inginer Chimist rollen in United States är $121,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ExxonMobil

Companii Similare

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse