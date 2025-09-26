Compensația pentru Inginer Mecanic in United States la ExxonMobil variază de la $115K pe year pentru CL22 la $247K pe year pentru CL27. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $127K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ExxonMobil. Ultima actualizare: 9/26/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
