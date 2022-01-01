Director de Companii
Texas Instruments
Texas Instruments Salarii

Salariul de la Texas Instruments variază de la $2,448 în compensație totală pe an pentru un Capitalist de Risc la nivelul inferior până la $295,470 pentru un Juridic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Texas Instruments. Ultima actualizare: 12/1/2025

Inginer Hardware
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Inginer Analog

Inginer ASIC

Inginer SoC

Inginer Hardware Embedded

Inginer Software
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Networking

Inginer Software Sisteme Embedded

Inginer Electrician
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Inginer Mecanic
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Inginer Producție

Inginer Design

Inginer Test

Inginer Întreținere

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Inginer Chimist
Median $113K

Inginer Proces

Inginer Facilități

Vânzări
26 $196K
28 $249K

Reprezentant Vânzări Teren

Manager de Proiect
Median $185K
Inginer Vânzări
24 $156K
26 $191K
Designer de Produs
Median $125K
Manager Inginerie Software
Median $97.4K
Manager de Program
Median $252K
Analist de Afaceri
Median $105K
Dezvoltare Afaceri
Median $259K
Tehnolog Informații (IT)
Median $86K
Arhitect de Soluții
Median $156K
Contabil
$45.2K
Manager Operațiuni de Afaceri
$227K
Analist de Date
$86.3K
Specialist în Știința Datelor
$112K
Manager Facilități
$206K
Analist Financiar
$128K
Designer Grafic
$106K
Resurse Umane
$88.9K
Juridic
$295K
Operațiuni Marketing
$45.5K
Inginer de Materiale
$161K
Manager Design Produs
$69.6K
Manager de Produs
$72.8K
Manager Cont Tehnic
$203K
Manager Program Tehnic
$207K
Capitalist de Risc
$2.4K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

0%

AN 1

0%

AN 2

0%

AN 3

100%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Texas Instruments, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 0% se dobândește în 1st-AN (0.00% anual)

  • 0% se dobândește în 2nd-AN (0.00% anual)

  • 0% se dobândește în 3rd-AN (0.00% anual)

  • 100% se dobândește în 4th-AN (100.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Texas Instruments este Juridic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $295,470. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Texas Instruments este $124,324.

Alte Resurse

