  Salarii
  Inginer Software

  Toate salariile Inginer Software

ExxonMobil Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in United States la ExxonMobil variază de la $101K pe year pentru CL22 la $230K pe year pentru CL27. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $180K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ExxonMobil. Ultima actualizare: 9/26/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
CL22
(Nivel de intrare)
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la ExxonMobil?

Funcții incluse

Inginer Software Full-Stack

Cercetător Științific

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la ExxonMobil in United States ajunge la o compensație totală anuală de $258,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ExxonMobil pentru rolul de Inginer Software in United States este $180,000.

