GovTech Salarii

Salariul de la GovTech variază de la $8,514 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $163,213 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GovTech. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Inginer Software
Median $95.1K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Inginer DevOps

Manager de Produs
Median $105K
Data Scientist
Median $100K

Designer de Produs
Median $73.2K

Designer UX

Analist de Afaceri
Median $76.9K
Manager de Proiect
Median $110K
Manager Inginerie Software
Median $163K
Analist de Date
$8.5K
Resurse Umane
$82.1K
Manager de Program
$117K
Analist Securitate Cibernetică
$69.6K
Arhitect de Soluții
$103K

Arhitect Date

Manager Program Tehnic
$74.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la GovTech este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $163,213. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GovTech este $95,115.

