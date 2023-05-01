GovTech Salarii

Salariul de la GovTech variază de la $8,514 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $163,213 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GovTech . Ultima actualizare: 9/8/2025