Pinterest Salarii

Salariul de la Pinterest variază de la $16,080 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $1,154,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Pinterest. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Manager Inginerie Software
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Manager de Produs
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Designer de Produs
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Designer UX

Vânzări
Median $204K

Manager Cont

Manager Program Tehnic
Median $265K
Analist de Date
Median $300K
Analist Financiar
Median $152K
Manager de Proiect
Median $156K
Cercetător UX
Median $275K
Operațiuni de Afaceri
Median $213K
Analist de Afaceri
Median $152K
Manager Data Science
Median $525K
Marketing
Median $261K
Manager de Program
Median $174K
Resurse Umane
Median $160K
Contabil
$715K

Contabil Tehnic

Manager Operațiuni de Afaceri
$176K
Dezvoltare Afaceri
$157K
Șef de Cabinet
$211K
Dezvoltare Corporativă
$896K
Servicii Clienți
$56.5K
Designer Grafic
$196K
Tehnolog Informațional (IT)
$55.2K
Juridic
$117K
Operațiuni Marketing
$16.1K
Manager Parteneri
$91.6K
Manager Design de Produs
$249K
Recrutor
$76.2K
Inginer de Vânzări
$219K
Recompense Totale
$283K
Capitalist de Risc
$159K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

50%

AN 1

33%

AN 2

17%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Pinterest, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (12.50% trimestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)

  • 17% se dobândește în 3rd-AN (4.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Pinterest on Manager Inginerie Software at the M18 level aastase kogutasuga $1,154,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pinterest keskmine aastane kogutasu on $248,750.

Alte Resurse