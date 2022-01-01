Dropbox Salarii

Salariul de la Dropbox variază de la $85,576 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $884,238 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Dropbox . Ultima actualizare: 9/10/2025