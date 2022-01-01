Director de Companii
Dropbox
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Dropbox Salarii

Salariul de la Dropbox variază de la $85,576 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $884,238 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Dropbox. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Software Securitate

Designer de Produs
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Designer Interacțiuni

Designer UX

Manager de Produs
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Manager Inginerie Software
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Data Scientist
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Manager Program Tehnic
IC3 $253K
IC4 $314K
Recrutor
IC3 $154K
IC4 $212K
Cercetător UX
Median $240K
Manager Design de Produs
Median $426K
Manager de Program
Median $157K
Vânzări
Median $180K
Arhitect de Soluții
Median $171K

Arhitect Date

Arhitect Securitate Cloud

Asistent Administrativ
$104K
Operațiuni de Afaceri
$191K
Manager Operațiuni de Afaceri
$151K
Analist de Afaceri
$198K
Dezvoltare Afaceri
$428K
Șef de Cabinet
$111K
Dezvoltare Corporativă
$134K
Servicii Clienți
$85.6K
Analist de Date
$197K
Manager Data Science
$667K
Analist Financiar
$96.5K
Designer Grafic
$222K
Inginer Hardware
$308K
Resurse Umane
$343K
Tehnolog Informațional (IT)
$145K
Juridic
$196K
Operațiuni Marketing
$180K
Manager Parteneri
$98.6K
Inginer de Vânzări
$365K
Analist Securitate Cibernetică
$319K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Dropbox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Dropbox este Manager Inginerie Software at the M6 level cu o compensație totală anuală de $884,238. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dropbox este $242,822.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Dropbox

Companii Similare

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse