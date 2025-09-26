Director de Companii
GovTech
Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in Singapore la GovTech totalizează SGD 96.4K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GovTech.

Pachetul Median
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
Total pe an
SGD 96.4K
Nivel
L1
Salariu de bază
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 14.6K
Ani în companie
5-10 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la GovTech?

SGD 211K

Ultimele trimiteri de salarii
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la GovTech in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 155,811. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GovTech pentru rolul de Designer de Produs in Singapore este SGD 86,198.

