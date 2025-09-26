Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Singapore la GovTech totalizează SGD 122K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GovTech. Ultima actualizare: 9/26/2025

Pachetul Median
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
Total pe an
SGD 122K
Nivel
II
Salariu de bază
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 20.2K
Ani în companie
4 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la GovTech?

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 179,587. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Inginer Software role in Singapore is SGD 105,221.

