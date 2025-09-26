GovTech Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Singapore la GovTech totalizează SGD 122K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GovTech. Ultima actualizare: 9/26/2025

Pachetul Median GovTech AI Engineer Singapore, SG, Singapore Total pe an SGD 122K Nivel II Salariu de bază SGD 102K Stock (/yr) SGD 0 Bonus SGD 20.2K Ani în companie 4 Ani Ani experiență 4 Ani

Ultimele trimiteri de salarii

Care este calendarul de dobândire la GovTech ?

