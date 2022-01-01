Directorul Companiilor
Roblox Salarii

Intervalul salarial Roblox variază de la $19,386 în compensație totală anuală pentru Designer Grafic la capătul de jos la $1,200,556 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Roblox. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Inginer de Machine Learning

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de rețele

Inginer de software pentru asigurarea calității

Inginer de software de producție

Inginer de securitate software

Inginer de fiabilitate a site-ului

Inginer de software pentru jocuri video

Manager de Produs
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Recrutor
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Recrutor tehnic

Designer de Produs
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Designer UX

Specialist în Științe de Date
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Manager de Inginerie Software
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Analist Financiar
Median $185K
Marketing
Median $260K
Asistent Administrativ
$141K
Analist de Afaceri
$161K
Manager de Științe de Date
$564K
Designer Grafic
$19.4K
Resurse Umane
$281K
Tehnolog IT
$275K
Manager de Design de Produs
$467K
Manager de Program
$296K
Analist de Securitate Cibernetică
$318K
Manager de Program Tehnic
$274K
Redactor Tehnic
$191K
Încredere și Siguranță
$228K
Capitalist de Risc
$653K
Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiune
RSU

La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (8.25% trimestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (8.25% trimestrial)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Roblox is Inginer de Software at the TD1 level with a yearly total compensation of $1,200,556. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roblox is $332,693.

