Coinbase Salarii

Salariul de la Coinbase variază de la $69,345 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $1,186,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Coinbase. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Inginer Software
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Inginer Software Frontend

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Producție

Inginer Cripto

Manager de Produs
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Designer de Produs
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Designer Interacțiuni

Designer UX

Data Scientist
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Manager Program Tehnic
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Manager Inginerie Software
M6 $560K
M7 $772K
Analist Securitate Cibernetică
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Resurse Umane
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Manager Marketing Produs

Manager de Program
IC4 $163K
IC5 $193K
Manager de Proiect
IC5 $213K
IC6 $346K
Analist Financiar
Median $214K
Analist de Date
Median $175K
Dezvoltare Afaceri
Median $477K
Juridic
Median $526K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $240K
Manager Data Science
Median $380K
Asistent Administrativ
$143K
Operațiuni de Afaceri
$200K
Analist de Afaceri
$263K
Servicii Clienți
$69.3K
Operațiuni Servicii Clienți
$135K
Succes Client
$352K
Consultant în Management
$335K
Operațiuni Marketing
$550K
Recrutor
$228K
Vânzări
$213K
Arhitect de Soluții
$219K

Arhitect Date

Cloud Security Architect

Cercetător UX
Median $262K
Program de Vesting

100%

AN 1

Tip Acțiuni
RSU

La Coinbase, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (25.00% trimestrial)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Coinbase, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Întrebări frecvente

