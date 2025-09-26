Director de Companii
GovTech
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic

  • Toate salariile Manager Program Tehnic

GovTech Manager Program Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in Singapore la GovTech variază de la SGD 79K la SGD 113K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GovTech. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

SGD 90.6K - SGD 106K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 79KSGD 90.6KSGD 106KSGD 113K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Program Tehnic contribuțiis la GovTech pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

SGD 211K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de SGD 39.5K+ (uneori SGD 395K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la GovTech?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Program Tehnic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la GovTech in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 112,707. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GovTech pentru rolul de Manager Program Tehnic in Singapore este SGD 78,991.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru GovTech

Companii Similare

  • Snap
  • SoFi
  • Netflix
  • Lyft
  • Intuit
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse