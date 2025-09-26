Director de Companii
GovTech
GovTech
GovTech Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Singapore la GovTech variază de la SGD 112K la SGD 160K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GovTech. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Avem nevoie doar de 3 încă Arhitect de Soluții contribuțiis la GovTech pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

SGD 211K

Care sunt nivelurile de carieră la GovTech?

Korkein ilmoitettu palkkaus Arhitect de Soluții roolille yrityksessä GovTech in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 159,685. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GovTech Arhitect de Soluții roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 112,320.

