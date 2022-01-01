Bendrovių katalogas
ExxonMobil Atlyginimai

ExxonMobil atlyginimas svyruoja nuo $1,547 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $290,000 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ExxonMobil. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Mechanikos inžinierius
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Programinės įrangos inžinierius
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Chemijos inžinierius
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Procesų inžinierius

Produkto vadovas
CL24 $126K
CL26 $197K
Projektų vadovas
CL23 $118K
CL27 $214K
Techninių programų vadovas
CL26 $182K
CL28 $290K
Verslo plėtra
Median $200K
Duomenų mokslininkas
Median $35.8K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $108K
Rinkodara
Median $237K
Techninės įrangos inžinierius
Median $140K
Produkto dizaineris
Median $120K
Statybos inžinierius
Median $231K
Buhalteris
$17.6K
Biomedicinos inžinierius
$136K
Verslo operacijos
$114K
Verslo operacijų vadovas
$139K
Verslo analitikas
$1.5K
Automatikos inžinierius
$171K
Duomenų analitikas
$26K
Elektros inžinierius
$164K
Finansų analitikas
$18.4K
Geologijos inžinierius
$169K
Žmogiškieji ištekliai
$3.5K
Valdymo konsultantas
$38.8K
Rinkodaros operacijos
$149K
Programų vadovas
$181K
Pardavimai
$93.5K
Kibernetinio saugumo analitikas
$115K
Sprendimų architektas
$43.1K
Kiti ištekliai