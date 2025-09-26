Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States ExxonMobil įmonėje svyruoja nuo $101K per year CL22 lygiui iki $230K per year CL27 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $180K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ExxonMobil bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
