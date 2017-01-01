Directory dei titoli

Clicca su un titolo per esplorare gli stipendi.

Technology

Software Engineer IconProgramų inžinierius

Paskirstytos sistemos

Mašininis mokymasis

Mašininio mokymosi inžinierius

Dirbtinio intelekto tyrėjas

Dirbtinio intelekto inžinierius

Saugumas

Saugumo programinės įrangos inžinierius

Taikomosios programos saugumo inžinierius

Debesų saugumo inžinierius

Žiniatinklio kūrimas

Frontend programinės įrangos inžinierius

Interneto kūrėjas

UX inžinierius

DevOps

DevOps inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Mašininio mokymosi operacijų inžinierius

Mobilių programėlių kūrimas

iOS inžinierius

Android inžinierius

Mobiliosios programinės įrangos inžinierius

Duomenys

Duomenų inžinierius

Analitikos inžinierius

Bioinformatikos inžinierius

Programėlės

Salesforce kūrėjas

Workday inžinierius

Išankstinės dislokacijos programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Kūrėjų advokatas

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Mokslinis tyrėjas

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Virtualios realybės programinės įrangos inžinierius

Kriptografijos inžinierius

Vaizdo žaidimų programinės įrangos inžinierius

Sistemų inžinierius

Verslo žvalgybos inžinierius

Kiekybinis kūrėjas

Lingvistikos inžinierius

Įterptinių sistemų programinės įrangos inžinierius

Design

Business

Finance

Engineering

Human Resources

Strategy & Operations

Sales

Information Technology (IT)

Administration

Legal

Real Estate

Healthcare