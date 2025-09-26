Duomenų mokslininkas kompensacija in United States ExxonMobil įmonėje svyruoja nuo $124K per year CL23 lygiui iki $281K per year CL27 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $210K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ExxonMobil bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***