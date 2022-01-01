Bendrovių katalogas
Texas Instruments
Texas Instruments Atlyginimai

Texas Instruments atlyginimas svyruoja nuo $2,448 bendros metinės kompensacijos Rizikos kapitalo investuotojas žemiausiame taške iki $295,470 Teisės aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Texas Instruments. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025

Techninės įrangos inžinierius
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analogų inžinierius

ASIC inžinierius

SoC inžinierius

Įterptosios aparatinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinierius
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Įterptųjų sistemų programinės įrangos inžinierius

Elektros inžinierius
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Mechanikos inžinierius
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Gamybos inžinierius

Dizaino inžinierius

Testavimo inžinierius

Priežiūros inžinierius

Rinkodara
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Chemijos inžinierius
Median $113K

Proceso inžinierius

Objektų inžinierius

Pardavimai
26 $196K
28 $249K

Lauko pardavimų atstovas

Projektų vadovas
Median $185K
Pardavimų inžinierius
24 $156K
26 $191K
Produkto dizaineris
Median $125K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $97.4K
Programų vadovas
Median $252K
Verslo analitikas
Median $105K
Verslo plėtra
Median $259K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
Median $86K
Sprendimų architektas
Median $156K
Buhalteris
$45.2K
Verslo operacijų vadovas
$227K
Duomenų analitikas
$86.3K
Duomenų mokslininkas
$112K
Pastatų vadovas
$206K
Finansų analitikas
$128K
Grafikos dizaineris
$106K
Žmogiškieji ištekliai
$88.9K
Teisės
$295K
Rinkodaros operacijos
$45.5K
Medžiagų inžinierius
$161K
Produkto dizaino vadovas
$69.6K
Produkto vadovas
$72.8K
Techninių kliento santykių vadovas
$203K
Techninių programų vadovas
$207K
Rizikos kapitalo investuotojas
$2.4K
Teisių įgijimo grafikas

0%

METAI 1

0%

METAI 2

0%

METAI 3

100%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Texas Instruments kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)

  • 0% teisės įgyjamos 2nd-METAI (0.00% kas metus)

  • 0% teisės įgyjamos 3rd-METAI (0.00% kas metus)

  • 100% teisės įgyjamos 4th-METAI (100.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Texas Instruments gauna Teisės at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $295,470. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Texas Instruments yra $124,324.

