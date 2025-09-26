Bendrovių katalogas
ExxonMobil
ExxonMobil Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara kompensacijos in United States paketo suma ExxonMobil įmonėje yra $237K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ExxonMobil bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ExxonMobil
Trading
Houston, TX
Iš viso per metus
$237K
Lygis
CL26
Bazinis
$223K
Stock (/yr)
$14K
Priedas
$0
Metai įmonėje
11 Metai
Patirties metai
11 Metai
Kokie yra karjeros lygiai ExxonMobil?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

The highest paying salary package reported for a Rinkodara at ExxonMobil in United States sits at a yearly total compensation of $264,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the Rinkodara role in United States is $185,000.

