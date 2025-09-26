Bendrovių katalogas
Mechanikos inžinierius kompensacija in United States ExxonMobil įmonėje svyruoja nuo $115K per year CL22 lygiui iki $247K per year CL27 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $127K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ExxonMobil bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Žiūrėti 4 daugiau lygių
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai ExxonMobil in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $247,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ExxonMobil Mechanikos inžinierius pozicijai in United States yra $127,000.

