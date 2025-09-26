Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in Thailand ExxonMobil įmonėje svyruoja nuo THB 1.08M iki THB 1.48M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ExxonMobil bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!