कंपनी निर्देशिका
F5 Networks
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

F5 Networks वेतन

F5 Networks का वेतन कम-अंत में में एक Technical Account Manager के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $96,393 से लेकर उच्च-अंत में में एक व्यवसाय परिचालन के लिए $368,333 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है F5 Networks. अंतिम अपडेट: 8/24/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Median $225K
विपणन
Median $213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
बिक्री इंजीनियर
Median $262K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
Median $111K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $296K
डेटा वैज्ञानिक
Median $200K
भर्ती अधिकारी
Median $153K
बिक्री
Median $238K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
Median $201K
उत्पाद डिजाइनर
Median $213K
व्यवसाय परिचालन
$368K
व्यवसाय विश्लेषक
$117K
ग्राहक सेवा
$107K
डेटा विश्लेषक
$106K
वित्तीय विश्लेषक
$115K
हार्डवेयर इंजीनियर
$163K
मानव संसाधन
Median $195K
विपणन परिचालन
$166K
कार्यक्रम प्रबंधक
$230K
परियोजना प्रबंधक
$110K
समाधान वास्तुकार
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
तकनीकी लेखक
$169K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

F5 Networks में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

F5 Networks में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

कोई प्रश्न है? समुदाय से पूछें।

Levels.fyi समुदाय में जाएं ताकि विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों के साथ जुड़ सकें, करियर टिप्स प्राप्त कर सकें और अधिक।

अभी जाएं!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

F5 Networks में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका व्यवसाय परिचालन at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $368,333 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
F5 Networks में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $195,000 है।

विशेष नौकरियां

    F5 Networks के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Citrix
  • Cloudflare
  • MobileIron
  • Zscaler
  • Extreme Networks
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन