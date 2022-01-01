F5 Networks वेतन

F5 Networks का वेतन कम-अंत में में एक Technical Account Manager के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $96,393 से लेकर उच्च-अंत में में एक व्यवसाय परिचालन के लिए $368,333 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है F5 Networks. अंतिम अपडेट: 8/24/2025
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
F5 Networks में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
