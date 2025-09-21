कंपनी निर्देशिका
F5 Networks बिज़नेस एनालिस्ट वेतन

F5 Networks में औसत बिज़नेस एनालिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $97.9K से $137K तक है। F5 Networks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/21/2025

औसत कुल मुआवजा

$106K - $129K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$97.9K$106K$129K$137K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

F5 Networks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

El paquete salarial más alto reportado para un बिज़नेस एनालिस्ट en F5 Networks in United States tiene una compensación total anual de $136,880. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en F5 Networks para el puesto de बिज़नेस एनालिस्ट in United States es $97,940.

