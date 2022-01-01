कंपनी निर्देशिका
Citrix
Citrix वेतन

Citrix का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $25,125 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर के लिए $224,420 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Citrix. अंतिम अपडेट: 10/17/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $220K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

मार्केटिंग
Median $182K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $123K

Cloud Architect

बिज़नेस एनालिस्ट
$121K
कस्टमर सर्विस
$25.1K
कस्टमर सक्सेस
$63.6K
डेटा एनालिस्ट
$25.3K
डेटा साइंस मैनेजर
$94.4K
डेटा साइंटिस्ट
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$189K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$111K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$180K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$224K
प्रोग्राम मैनेजर
$148K
सेल्स इंजीनियर
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$79.2K
टेक्निकल राइटर
$28.2K
वेस्टिंग अनुसूची

33.33%

वर्ष 1

33.33%

वर्ष 2

33.33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Citrix में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.33% वार्षिक)

  • 33.33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.33% वार्षिक)

  • 33.33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.33% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Citrix में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $224,420 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Citrix में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $102,458 है।

