F5 Networks साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट वेतन

F5 Networks में मध्यक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट मुआवजा पैकेज प्रति year कुल $111K है। F5 Networks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/21/2025

औसत पैकेज
company icon
F5 Networks
Security Analyst
Seattle, WA
प्रति वर्ष कुल
$111K
स्तर
II
मूल वेतन
$111K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं F5 Networks?

$160K

डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

F5 Networks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

F5 Networks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

F5 Networks में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $196,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
F5 Networks में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $94,000 है।

