F5 Networks डेटा एनालिस्ट वेतन

F5 Networks में औसत डेटा एनालिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $87.2K से $124K तक है। F5 Networks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/21/2025

औसत कुल मुआवजा $98.7K - $112K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $87.2K $98.7K $112K $124K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU F5 Networks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है F5 Networks ?