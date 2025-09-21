कंपनी निर्देशिका
F5 Networks
F5 Networks कस्टमर सर्विस वेतन

F5 Networks में औसत कस्टमर सर्विस कुल मुआवजा in Netherlands प्रति year €79.1K से €111K तक है। F5 Networks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/21/2025

औसत कुल मुआवजा

€85.8K - €104K
Netherlands
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€79.1K€85.8K€104K€111K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

F5 Networks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk कस्टमर सर्विस di F5 Networks in Netherlands berada pada jumlah pampasan tahunan €110,611. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di F5 Networks untuk peranan कस्टमर सर्विस in Netherlands ialah €79,144.

अन्य संसाधन