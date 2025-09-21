कंपनी निर्देशिका
  • वेतन
  • इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)

  • सभी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) वेतन

F5 Networks इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) वेतन

F5 Networks में मध्यक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) मुआवजा पैकेज प्रति year कुल $115K है। F5 Networks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/21/2025

औसत पैकेज
company icon
F5 Networks
Solution Engineer Iii
Seattle, WA
प्रति वर्ष कुल
$115K
स्तर
L3
मूल वेतन
$90K
Stock (/yr)
$5K
बोनस
$20K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं F5 Networks?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

सामान्य प्रश्न

F5 Networks में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $143,800 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
F5 Networks में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $102,000 है।

