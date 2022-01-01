Direktorijum kompanija
ThoughtSpot
ThoughtSpot Plate

Plate ThoughtSpot kreću se od $12,271 ukupne kompenzacije godišnje za Rekruter na nižem nivou do $326,625 za Prodaja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ThoughtSpot. Poslednja izmena: 11/16/2025

Softverski Inženjer
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Marketing
Median $148K
Poslovni Analitičar
$213K

Korporativni Razvoj
$159K
Naučnik Podataka
$133K
IT Tehnolog
$49.8K
Dizajner Proizvoda
$30.9K
Menadžer Proizvoda
$110K
Rekruter
$12.3K
Prodaja
$327K
Analitičar Sajber Bezbednosti
$107K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$152K
Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ThoughtSpot, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ThoughtSpot je Prodaja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $326,625. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThoughtSpot je $108,845.

