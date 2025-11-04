Direktorijum kompanija
ThoughtSpot
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

ThoughtSpot Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in India u ThoughtSpot kreće se od ₹9.37M do ₹13.6M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThoughtSpot. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹10.63M - ₹12.34M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹9.37M₹10.63M₹12.34M₹13.6M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ThoughtSpot, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u ThoughtSpot in India iznosi ₹13,601,906 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThoughtSpot za Naučnik Podataka poziciju in India je ₹9,372,742.

