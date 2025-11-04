Direktorijum kompanija
ThoughtSpot
ThoughtSpot Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in India u ThoughtSpot kreće se od ₹3.42M po year za MTS 2 do ₹11.92M po year za Staff Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹5.33M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThoughtSpot. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MTS 2
(Početni nivo)
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ThoughtSpot, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u ThoughtSpot in India iznosi ₹11,919,702 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThoughtSpot za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹5,147,006.

