Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in India u ThoughtSpot iznosi ₹6.78M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThoughtSpot. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹6.78M
Nivo
Senior
Osnovna plata
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u ThoughtSpot?
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ThoughtSpot, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u ThoughtSpot in India iznosi ₹12,127,019 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThoughtSpot za Menadžer Proizvoda poziciju in India je ₹7,753,384.

