Prosečna Poslovni Analitičar ukupna kompenzacija in United States u ThoughtSpot kreće se od $176K do $250K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThoughtSpot. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$199K - $227K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$176K$199K$227K$250K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ThoughtSpot, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u ThoughtSpot in United States iznosi $250,160 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThoughtSpot za Poslovni Analitičar poziciju in United States je $175,960.

Drugi resursi