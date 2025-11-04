Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u ThoughtSpot kreće se od ₹3.64M do ₹4.98M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThoughtSpot. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
U kompaniji ThoughtSpot, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)