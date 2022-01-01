Direktorijum kompanija
Proofpoint Plate

Plate Proofpoint kreću se od $72,436 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $543,150 za Маркетинг na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Proofpoint. Poslednja izmena: 9/17/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Рачуновођа
Median $134K
Дата Сајенс Менаџер
Median $420K

Продукт Менаџер
Median $225K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $394K
Продаја
Median $142K
Бизнис Аналитичар
$79.6K
Дата Сајентист
$72.4K
Финансијски Аналитичар
$112K
Људски Ресурси
$169K
Информациони Технолог (ИТ)
$265K
Маркетинг
$543K
Продукт Дизајнер
$134K
Регрутер
$154K
Сајберсекјурити Аналитичар
$127K
Технички Програм Менаџер
$186K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Proofpoint, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Proofpoint je Маркетинг at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $543,150. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Proofpoint je $169,150.

Drugi resursi