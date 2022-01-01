ExxonMobil Plate

Direktorijum kompanija
Plate ExxonMobil kreću se od $1,547 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $290,000 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ExxonMobil. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Машински Инжењер
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Софтверски Инжењер
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack softverski inženjer

Naučni istraživač

Хемијски Инжењер
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Procesni inženjer

Продукт Менаџер
CL24 $126K
CL26 $197K
Пројект Менаџер
CL23 $118K
CL27 $214K
Технички Програм Менаџер
CL26 $182K
CL28 $290K
Бизнис Девелопмент
Median $200K
Дата Сајентист
Median $35.8K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $108K
Маркетинг
Median $237K
Хардверски Инжењер
Median $140K
Продукт Дизајнер
Median $120K
Грађевински Инжењер
Median $231K
Рачуновођа
$17.6K
Биомедицински Инжењер
$136K
Бизнис Операције
$114K
Бизнис Операција Менаџер
$139K
Бизнис Аналитичар
$1.5K
Контролс Инжењер
$171K
Дата Аналитичар
$26K
Електро Инжењер
$164K
Финансијски Аналитичар
$18.4K
Геолошки Инжењер
$169K
Људски Ресурси
$3.5K
Менаџмент Консултант
$38.8K
Маркетинг Операције
$149K
Програм Менаџер
$181K
Продаја
$93.5K
Сајберсекјурити Аналитичар
$115K
Солушн Архитекта
$43.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ExxonMobil je Технички Програм Менаџер at the CL28 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $290,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ExxonMobil je $134,342.

