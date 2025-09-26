Продукт Менаџер kompenzacija in United States u ExxonMobil kreće se od $126K po year za CL24 do $239K po year za CL27. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $174K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ExxonMobil. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$126K
$123K
$2.5K
$0
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***