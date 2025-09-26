Пројект Менаџер kompenzacija in United States u ExxonMobil kreće se od $118K po year za CL23 do $331K po year za CL28. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $210K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ExxonMobil. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$118K
$118K
$0
$0
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
