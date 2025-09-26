Дата Сајентист kompenzacija in United States u ExxonMobil kreće se od $124K po year za CL23 do $281K po year za CL27. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $210K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ExxonMobil. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
