Машински Инжењер kompenzacija in United States u ExxonMobil kreće se od $115K po year za CL22 do $247K po year za CL27. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $127K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ExxonMobil. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
Plate nisu pronađene
