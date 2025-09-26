Direktorijum kompanija
ExxonMobil
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Маркетинг

  • Sve Маркетинг plate

ExxonMobil Маркетинг Plate

Medijana Маркетинг kompenzacionog paketa in United States u ExxonMobil iznosi $237K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ExxonMobil. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
ExxonMobil
Trading
Houston, TX
Ukupno godišnje
$237K
Nivo
CL26
Osnovna plata
$223K
Stock (/yr)
$14K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
11 Godine
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u ExxonMobil?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Маркетинг ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Маркетинг poziciju u ExxonMobil in United States iznosi $264,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ExxonMobil za Маркетинг poziciju in United States je $185,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ExxonMobil

Srodne kompanije

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi