Direktori Syarikat
F5 Networks
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

F5 Networks Gaji

Julat gaji F5 Networks adalah dari $96,393 dalam pampasan total tahunan untuk Technical Account Manager di hujung bawah hingga $368,333 untuk Operasi Perniagaan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja F5 Networks. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Pengurus Produk
Median $225K
Pemasaran
Median $213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Jurutera Jualan
Median $262K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $111K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $296K
Saintis Data
Median $200K
Pengambilan Pekerja
Median $153K
Jualan
Median $238K
Pengurus Program Teknikal
Median $201K
Pereka Produk
Median $213K
Operasi Perniagaan
$368K
Penganalisis Perniagaan
$117K
Perkhidmatan Pelanggan
$107K
Penganalisis Data
$106K
Penganalisis Kewangan
$115K
Jurutera Perkakasan
$163K
Sumber Manusia
Median $195K
Operasi Pemasaran
$166K
Pengurus Program
$230K
Pengurus Projek
$110K
Arkitek Penyelesaian
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Penulis Teknikal
$169K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di F5 Networks, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (6.25% suku tahunan)

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di F5 Networks, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (25.00% tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan nasihat kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

F5 Networks'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $368,333 ücretle Operasi Perniagaan at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
F5 Networks'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $195,000'dır.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk F5 Networks

Syarikat Berkaitan

  • Citrix
  • Cloudflare
  • MobileIron
  • Zscaler
  • Extreme Networks
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain