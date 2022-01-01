F5 Networks Gaji

Julat gaji F5 Networks adalah dari $96,393 dalam pampasan total tahunan untuk Technical Account Manager di hujung bawah hingga $368,333 untuk Operasi Perniagaan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja F5 Networks. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025
25%
TAHUN 1
25%
TAHUN 2
25%
TAHUN 3
25%
TAHUN 4
Di F5 Networks, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:
25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)
25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (6.25% suku tahunan)
25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (6.25% suku tahunan)
25% diberikan dalam 4th-TAHUN (6.25% suku tahunan)
