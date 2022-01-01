Citrix Gaji

Gaji Citrix berkisar dari $25,125 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $224,420 untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Citrix. Dikemas kini terakhir: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
THN 1
33.33%
THN 2
33.33%
THN 3
Di Citrix, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.33% diperoleh dalam 1st-THN (33.33% tahunan)
33.33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.33% tahunan)
33.33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.33% tahunan)
