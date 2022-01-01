Direktori Syarikat
Citrix
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Citrix Gaji

Gaji Citrix berkisar dari $25,125 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $224,420 untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Citrix. Dikemas kini terakhir: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Pengurus Produk
Median $220K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Pemasaran
Median $182K
Arkitek Penyelesaian
Median $123K

Cloud Architect

Penganalisis Perniagaan
$121K
Khidmat Pelanggan
$25.1K
Kejayaan Pelanggan
$63.6K
Penganalisis Data
$25.3K
Pengurus Sains Data
$94.4K
Saintis Data
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Perunding Pengurusan
$189K
Operasi Pemasaran
$111K
Pereka Produk
$180K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$224K
Pengurus Program
$148K
Jurutera Jualan
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Pengurus Program Teknikal
$79.2K
Penulis Teknikal
$28.2K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

33.33%

THN 1

33.33%

THN 2

33.33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Citrix, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.33% diperoleh dalam 1st-THN (33.33% tahunan)

  • 33.33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.33% tahunan)

  • 33.33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.33% tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Citrix ialah Pengurus Reka Bentuk Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $224,420. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Citrix ialah $102,458.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Citrix

Syarikat Berkaitan

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain