F5 Networks Pakar Teknologi Maklumat (TM) Gaji

Pakej pampasan Pakar Teknologi Maklumat (TM) median di F5 Networks berjumlah $115K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan F5 Networks. Kemaskini terakhir: 9/21/2025

Pakej Median
company icon
F5 Networks
Solution Engineer Iii
Seattle, WA
Jumlah setahun
$115K
Tahap
L3
Asas
$90K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$20K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di F5 Networks?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di F5 Networks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Pakar Teknologi Maklumat (TM) na F5 Networks é uma remuneração total anual de $143,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na F5 Networks para a função de Pakar Teknologi Maklumat (TM) é $102,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk F5 Networks

