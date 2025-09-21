Direktori Syarikat
F5 Networks
  • Gaji
  • Jualan

  • Semua Gaji Jualan

F5 Networks Jualan Gaji

Pakej pampasan Jualan median in United States di F5 Networks berjumlah $238K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan F5 Networks. Kemaskini terakhir: 9/21/2025

Pakej Median
company icon
F5 Networks
Major Account Manager II
San Diego, CA
Jumlah setahun
$157K
Tahap
-
Asas
$122K
Stock (/yr)
$28.4K
Bonus
$7.1K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di F5 Networks?

$160K

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di F5 Networks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di F5 Networks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jualan at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $275,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Jualan role in United States is $187,000.

Pekerjaan Pilihan

Sumber Lain