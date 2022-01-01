Direktori Syarikat
Extreme Networks
Extreme Networks Gaji

Gaji Extreme Networks berkisar dari $97,013 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $243,775 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Extreme Networks. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
P3 $104K
P4 $104K
Khidmat Pelanggan
$97K
Jurutera Perkakasan
$114K

Pemasaran
$166K
Pereka Produk
$211K
Pengurus Produk
$133K
Pengurus Program
$176K
Jualan
$244K
Jurutera Jualan
$192K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $195K
Pengurus Program Teknikal
$147K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Extreme Networks is Jualan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $243,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Extreme Networks is $156,225.

