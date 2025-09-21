Direktori Syarikat
F5 Networks
F5 Networks Pemasaran Gaji

Pakej pampasan Pemasaran median in United States di F5 Networks berjumlah $213K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan F5 Networks. Kemaskini terakhir: 9/21/2025

Pakej Median
company icon
F5 Networks
TECHNICAl Marketing Manager
Dallas, TX
Jumlah setahun
$213K
Tahap
L4
Asas
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$17.5K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
9 Tahun
Apakah tahap kerjaya di F5 Networks?

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di F5 Networks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Самый высокий пакет вознаграждения для Pemasaran в F5 Networks in United States составляет $246,867 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в F5 Networks для позиции Pemasaran in United States составляет $193,200.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk F5 Networks

