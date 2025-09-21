Direktori Syarikat
F5 Networks
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

F5 Networks Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di F5 Networks berkisar dari $131K seyear untuk Software Engineer 1 hingga $354K seyear untuk Architect. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $178K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan F5 Networks. Kemaskini terakhir: 9/21/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
(Tahap Permulaan)
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di F5 Networks in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $354,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di F5 Networks untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $163,000.

Sumber Lain